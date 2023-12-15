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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:24 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:24
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda, uyuşturucu nitelikli 278 sentetik ecza hapı, 253 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 2 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 79 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira ele geçirdi.

        Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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