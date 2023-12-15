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        Terme Belediye Başkanı Kılıç'a öğrencilerden Yerli Malı Haftası ziyareti

        Terme'de ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:32
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        Terme Belediye Başkanı Kılıç'a öğrencilerden Yerli Malı Haftası ziyareti
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        Terme'de ilkokul öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

        Terme Cumhuriyet İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Arzu Kumbasar ile Belediye Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti.

        Öğrenciler, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla da Kılıç'a bahçelerinde yetişen mahsullerden ikram etti.

        Kılıç, çocuklara yerli malının önemini anlatarak, "Çocuklarımıza yerli üretimin önemi öğretilirken, tutumlu ve tasarruflu olma bilincinin aşılanmasını çok önemsiyoruz. Emek sarf eden, üreten herkesin Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun." dedi.

        İlçede eğitime desteklerinin devam ettiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bahçelievler ve Çay mahallelerinde yeni anaokulu ve kreş projeleri için yer temin sağladık. Eğitime desteğimiz, 'Okuyorum Projesi' ile de devam ediyor. Bu proje kapsamında ilçemizde en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendirerek okuma alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve gençlerimize kitap okumanın değerini anlatmayı amaçlıyoruz. 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projemiz ile ilkokul öğrencilerimize yönelik ücretsiz yüzme kursları başlattık. Bu projeyle çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra spor yapma alışkanlığı kazandırmayı ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeyi hedefliyoruz."

        Ziyaret sonrası Kılıç, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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