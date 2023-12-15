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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:22 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:45
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        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

        Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, U19 takımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Landry Dimata katılmadı.

        Galeri
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        Galeri
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