Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra JASAT, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaygusuz Mahallesi'nde A.K'ye (52) ait eve operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 17,49 gram kubar esrar, 89,44 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma, olayla ilgili A.K'yi gözaltına aldı.

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