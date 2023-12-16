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        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:33
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        Samsun'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        A.T. yönetimindeki 55 ADM 172 plakalı kamyonet, Altınkaya Mahallesi Ali Çetinkaya Sokak'ta S.Y'nin (27) kullandığı 55 JF 941 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan S.Y, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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