Samsun'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetle çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

A.T. yönetimindeki 55 ADM 172 plakalı kamyonet, Altınkaya Mahallesi Ali Çetinkaya Sokak'ta S.Y'nin (27) kullandığı 55 JF 941 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.Y, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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