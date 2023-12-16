Samsun'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B, ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

H.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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