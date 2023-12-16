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        Samsun'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:46
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        Samsun'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B, ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.

        H.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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