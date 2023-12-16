Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Umut Özgün Ergün

Reeder Samsunspor: Kyser 6, Bora Satır 2, Crawford 11, Mert Ali Sert 2, Levi 7, Henry 23, Mooney 13, Göktuğ Baş 16

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 3, Vernon Carey Jr 17, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı 2, Martin 13, Hilliard 15, Vittorio Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 12-22

Devre: 30-40

3. Periyot: 44-53

SAMSUN

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