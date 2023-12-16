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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 20:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:20
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Umut Özgün Ergün

        Reeder Samsunspor: Kyser 6, Bora Satır 2, Crawford 11, Mert Ali Sert 2, Levi 7, Henry 23, Mooney 13, Göktuğ Baş 16

        Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 3, Vernon Carey Jr 17, Furkan Haltalı 2, Hakan Sayılı 7, Thomas Akyazılı 2, Martin 13, Hilliard 15, Vittorio Brown 16, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

        1. Periyot: 12-22

        Devre: 30-40

        3. Periyot: 44-53

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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