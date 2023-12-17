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        Bafra'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli kontrol

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 17.12.2023 - 10:44
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        Bafra'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliye adli kontrol
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra JASAT, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaygusuz Mahallesi'nde A.K'ye (52) ait eve operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada 17,49 gram kubar esrar, 89,44 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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