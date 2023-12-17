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        Bafra'da pazarcı esnafı satışlardan memnun

        Samsun'un Bafra ilçesinde pazarcı esnafı satışlardan memnun.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 17.12.2023 - 13:20
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        Bafra'da pazarcı esnafı satışlardan memnun
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        Samsun'un Bafra ilçesinde pazarcı esnafı satışlardan memnun.

        Bafra Ovası'nda kışlık sebze üretimi devam ederken ilçedeki Kapalı Pazaryeri'nde sebze ve meyvede çeşitlilik dikkati çekiyor.

        Pazarda elmanın kilogramı 25 lira, portakalın 15 lira, mandalinanın 10 lira, domatesin kilogramı 25 lira, salatanın 25 lira, patlıcan ve biberin 25 ile 30 lira, limon ve pırasanın kilogramı 10 liradan, marulun adedi de 10 liradan satışa sunuluyor.

        Pazarcı esnafı Doğan Ceylan, bu yıl bereketli bir yıl olduğunu ifade ederek, "Geçen yıllara oranla sebze ve meyvelerin fiyatları uygun, geçen yıl domates ile salata 35 ile 40 liradan satılırken, bu aylarda 20 ile 25 lira arasında satıyoruz, mandalina, portakal pahalı değil, mevsimine göre çıkan meyveler taze, ürünler market zincirlerinden daha uygun." dedi.

        Esnaf İbrahim Sürmeli de pazarda satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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