Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı
Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katılıyor.
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık için üzücü olduğunu söyledi. Gözgeç, boksa 50 yıldan fazla hizmet eden Mustafa Bilir'e teşekkür ederek plaket verdi.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de sporculara başarılar diledi.
Şampiyona 23 Aralık'a kadar devam edecek.
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