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        Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:02
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        Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı
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        Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katılıyor.

        Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık için üzücü olduğunu söyledi. Gözgeç, boksa 50 yıldan fazla hizmet eden Mustafa Bilir'e teşekkür ederek plaket verdi.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de sporculara başarılar diledi.

        Şampiyona 23 Aralık'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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