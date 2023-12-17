Samsun'da sağanağın ardından gökkuşağı oluştu
Samsun'da gökyüzü etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı ile renklendi.
Samsun’da gökyüzü etkili olan sağanak yağışın ardından gökkuşağı ile renklendi.
Çarşamba ilçesi Çınarlık köyü bölgesinde gün batımı öncesi sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası beliren gökkuşağı ilçe üzerinde gökyüzünü süsledi.
Bölgedeki birçok vatandaş ise gökkuşağını, fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla görüntüledi.
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