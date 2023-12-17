Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda "uyuşturucu kullanmak" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanın da yer aldığı 27 kişi yakalandı.

Ayrıca bu kişilerin üzerinde ele geçirilen 252 sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin liraya el konuldu.