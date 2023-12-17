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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

        Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 19:30 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:30
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
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        Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda "uyuşturucu kullanmak" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanın da yer aldığı 27 kişi yakalandı.

        Ayrıca bu kişilerin üzerinde ele geçirilen 252 sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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