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        Samsun'un spor altyapısı turizmde değerlendirilmek isteniyor

        Avrupa'nın en büyük üçüncü bowling salonu, Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip okçuluk tesisi, Karadeniz'deki tek buz sporları salonu ve golf sahası gibi spor yatırımlarının bulunduğu Samsun'da, spor altyapısının turizmde değerlendirilmesi için "Spor Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:31
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        Samsun'un spor altyapısı turizmde değerlendirilmek isteniyor
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        Avrupa'nın en büyük üçüncü bowling salonu, Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip okçuluk tesisi, Karadeniz'deki tek buz sporları salonu ve golf sahası gibi spor yatırımlarının bulunduğu Samsun'da, spor altyapısının turizmde değerlendirilmesi için "Spor Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

        Valilik tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yapılan çalıştayda, kentin spor turizmi potansiyeli masaya yatırıldı.

        Bir gün sürecek çalıştayda Samsun'un spor turizmi eylem planı belirlenecek.

        Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kentin son 21 yılda inşa edilen spor tesisleriyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına çok güçlü bir başlangıç yaptığını söyledi.

        İldeki spor tesisi sayısının 29'dan 123'e yükseldiğini dile getiren Cıdıroğlu, "Şehrimiz bugün itibarıyla 135 bin lisanslı sporcu, 15 bin faal sporcuya ulaşmıştır. Bu yönüyle Samsun'un tarım, sanayi, eğitim, sağlık ve turizmin yanında çok önemli bir spor şehri olduğunu da vurgularken bu potansiyeli turizm alanında en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

        Cıdıroğlu, kentteki spor tesislerine dikkati çekerek, "Samsun bowling salonu, okçuluk tesisi, 34 bin kişilik stadyumu, yüzme havuzları, çim sahaları ve yüksek standartlara sahip daha birçok tesisiyle geçmiş yıllarda 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları olmak üzere gerek ulusal gerekse uluslararası organizasyon ve festivallere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmış, çok sayıda yerli ve yabancı turisti de ağırlamıştır. Bundan sonra da tüm paydaşlarımızla hem bu organizasyonların hem de şehrimizde ağırladığımız turistlerin sayısını artırmanın gayretinde olacağız. Çalıştayımızın ülkemize, bölgemize, Samsun'umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ise fakülte olarak Samsun'un turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de kentteki spor yatırımlarını anlattı.

        Programa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çalıştay Sorumlusu Niyazi Kesim, turizmciler, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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