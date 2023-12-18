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        Samsun'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 18.12.2023 - 18:52
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        Samsun'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.Ç. (58) Çetinkaya Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalandı.

        H.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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