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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı

        Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:44
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 40 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık, kastan adam yaralama, resmi belgede sahtecilik ve bilişim suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 40 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 38 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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