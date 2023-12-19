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        Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği

        Havza Ziraat Odası'na tarımsal destekleme projeleri kapsamında ekipman desteği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:27
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        Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği
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        Havza Ziraat Odası'na tarımsal destekleme projeleri kapsamında ekipman desteği yapıldı.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenen Tarımda Mekanizasyonun Geliştirmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Havza Ziraat Odası'na yüzde 75 hibe ile sap kırma makinesi kazandırıldığını belirtti.

        Havzalı çiftçilerin kullanımına yeni bir ekipman kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genç, "Tarımda her geçen gün makineleşme artmakta. Havza Ziraat Odası olarak bizler de çiftçilerimize hem destek hem de örnek olmak adına ekipman parkımıza yeni teknoloji ürünü tarımsal ekipmanları araç parkımıza katarak hizmet etme gayretindeyiz." dedi.

        Proje kapsamında temin edilen sap kırma makinesinin bölgede hasadı yapılan buğday ve ayçiçeği gibi bitki saplarını parçalayarak organik gübre olarak geri dönüşüm sağlayacağını aktaran Genç, "Sap kırma makinesi ile çiftçilerimiz atık olan bitki sapları ile doğal gübre edinerek hem girdi maliyetlerini azaltacaklar hem de anız ve ayçiçeği yakma gibi doğaya zarar verici faaliyetlerde bulunmayarak doğanın korunmasına katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

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