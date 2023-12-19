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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:49
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 23 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu, 244,02 gram esrar, uyuşturucu nitelikli 3 bin 191 sentetik ecza hapı, 2,05 gram kokain, 2 uyarıcı hap, 6 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, aranan 7 kişinin ise başka suçlardan daha önce tutuklandığı belirlendi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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