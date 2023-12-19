Havza Müftülüğü aylık toplantısı yapıldı

Havza Müftülüğü tarafından aylık toplantı gerçekleştirildi.

Kevser Camisi'nde yapılan toplantıya İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, vaizler, müftülük büro personeli ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda 2024 yılı hazırlıkları ve ocak ayında yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıya başkanlık eden Alıcı, müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Havza Şubesi ile Filistin için hayır çarşısı açtıklarını belirterek, "Hayır çarşımıza destek veren tüm personelime teşekkür ediyorum. Rabb'im yapılan yardımları ve her zaman mazlumun yanında olan halkımızın dualarını kabul eylesin. Gönlümüz ve desteklerimiz her zaman Filistinli kardeşlerimiz ile birlikte." dedi.

Toplantı sonunda Kevser Parkı'nda kurulan Filistin İçin Hayır Çarşısı çadırı önünde ilçe genelinde hizmet veren camilerin yenilenen cami ibadete açılış beratları, görevlilere teslim edildi.