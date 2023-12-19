Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza Müftülüğü aylık toplantısı yapıldı

        Havza Müftülüğü tarafından aylık toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza Müftülüğü aylık toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza Müftülüğü tarafından aylık toplantı gerçekleştirildi.

        Kevser Camisi'nde yapılan toplantıya İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, vaizler, müftülük büro personeli ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda 2024 yılı hazırlıkları ve ocak ayında yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantıya başkanlık eden Alıcı, müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Havza Şubesi ile Filistin için hayır çarşısı açtıklarını belirterek, "Hayır çarşımıza destek veren tüm personelime teşekkür ediyorum. Rabb'im yapılan yardımları ve her zaman mazlumun yanında olan halkımızın dualarını kabul eylesin. Gönlümüz ve desteklerimiz her zaman Filistinli kardeşlerimiz ile birlikte." dedi.

        Toplantı sonunda Kevser Parkı'nda kurulan Filistin İçin Hayır Çarşısı çadırı önünde ilçe genelinde hizmet veren camilerin yenilenen cami ibadete açılış beratları, görevlilere teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı
        Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 23 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 23 gözaltı
        Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği
        Havza Ziraat Odası'na ekipman desteği
        Sözleşmeli Er Duran, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Sözleşmeli Er Duran, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun polisi internet dolandırıcılığına karşı uyardı
        Samsun polisi internet dolandırıcılığına karşı uyardı