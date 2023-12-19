Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Konyaspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

        Trendyol Süper Lig'in son iki haftasını galibiyetle geçen Yılport Samsunspor'un takım kaptanı Osman Çelik, 21 Aralık Perşembe günü karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa devam etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Konyaspor karşısında ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in son iki haftasını galibiyetle geçen Yılport Samsunspor'un takım kaptanı Osman Çelik, 21 Aralık Perşembe günü karşılaşacakları TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa devam etmek istediklerini söyledi.

        Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Çelik, takımın son 2 haftadır aldığı galibiyetlerle bir ritim yakaladığına dikkati çekerek, "Bu hafta sahamızda Konyaspor ile oynuyoruz. Şu an puan cetveline baktığımızda rakibimiz gibi gözüküyor ama Samsunspor'un bulunduğu durum onlara rakip olacak seviyede değil, çünkü bizim daha üstleri hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bu maçta da çıkışımızı devam ettirip 3 puan alıp yukarı sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

        Osman, ligin ilk 7 haftasında farklı bir formatla oynadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Aslında ilk 7 haftada oynadığımız sistem bizi bir alt ligde şampiyon yapmıştı ama bu ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Teknik direktörümüz Marcus Gisdol geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladık. Takım enerji olarak da dinamizm olarak da fiziksel olarak da farklı bir seviyeye geldi. Gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların karşılığını da puan olarak alıyoruz. İki maç üst üste galip gelerek istediğimiz sonuçları aldık. Bu serimiz devam edecek. Şimdi sahamızda Konyaspor ile oynayacağız. Buradan da 3 puan alıp yukarıya doğru tırmanışımız son sürat devam edecek inşallah."

        Samsunspor'un 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Osman Çelik, "Uzun yıllar sonra ilk defa Süper Lig'e çıkmış bir takımda yeni oluşan bir kadro vardı. Burada insanların birbirini tanıma süreci biraz sancılı geçti ama şu anda gerçekten bir aile ortamı yakaladık. Hem saha içinde hem saha dışında güzel birliktelik var zaten. Bu da oynadığımız futbola ve sonuçlara yansıyor. Samsunspor camiasının, kulübünün ve şehrinin de böyle bir bütün halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da bizi daha yukarılar taşıyacak." ifadelerini kullandı.

        - Hazırlıklar sürüyor

        Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kültür fizik hareketleri ile başladı. Dar alanda kısa pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra çift kale maç oynadı.

        Antrenmana, sakatlıkları süren Gaetan Laura, Nanu, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser katılmazken, sakatlığı geçen Landry Dimata ise takımla idmanlara çıkmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Havza'da okullar arası futsal turnuvası düzenlendi
        Havza'da okullar arası futsal turnuvası düzenlendi
        Samsun'da 11 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 11 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Havza Müftülüğü aylık toplantısı yapıldı
        Havza Müftülüğü aylık toplantısı yapıldı
        Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı
        Terme ilçesinde "şok" uygulamada aranan bir kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı