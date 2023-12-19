Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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