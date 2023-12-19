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        Samsun'da 14 aydır aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:39
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        Samsun'da 14 aydır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 aydır aranan O.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Ekipler, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi saklandığı evde yakaladı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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