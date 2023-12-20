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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:08
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ferhat P. (24) idaresindeki 55 KP 555 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Müberra Betül K. (36) yönetimindeki 55 AFM 307 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 55 AFM 307 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalı savruldu.

        Kazada araç sürücüleri ile 55 AFM 307 plakalı otomobilde bulunan Elif S. (37) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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