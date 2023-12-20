Samsun'da Siberay ekiplerinden seminer
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, seminer verdi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, seminer verdi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde kamu çalışanlarına siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve bahis konularında bilgi aktarıldı.
Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Üyesi 97 kişiye seminer verildi.
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