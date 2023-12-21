Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "hırsızlık", "terör örgütüne üye olmak" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 37 kişi yakalandı.

Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 6 tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 82 kesici aleti ele geçirdi.

Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.