Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "hırsızlık", "terör örgütüne üye olmak" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 37 kişi yakalandı.

        Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramalarda 6 tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 82 kesici aleti ele geçirdi.

        Zanlılar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Kadıköy'deki kazadan "belgesiz vale" tartışması çıktı!
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Brest tok satıcı!
        Brest tok satıcı!
        Türkiye'nin konuştuğu damat stüdyoda
        Türkiye'nin konuştuğu damat stüdyoda
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu

        Benzer Haberler

        Türkiye´de 32 bin 791 kişi organ nakli bekliyor
        Türkiye´de 32 bin 791 kişi organ nakli bekliyor
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Çalıkuşu"nu sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Çalıkuşu"nu sahneleyecek
        Samsun'da araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Terme Galericiler Sitesi'nin inşası için çalışmalarda sona gelindi
        Terme Galericiler Sitesi'nin inşası için çalışmalarda sona gelindi
        OMÜ'de "Yaratıcı Kültür Endüstrileri Genç Girişimcilerle Buluşuyor Projesi"...
        OMÜ'de "Yaratıcı Kültür Endüstrileri Genç Girişimcilerle Buluşuyor Projesi"...
        BAL 12. Grup'ta Alaçamspor, sahasında Türk Metal 1963'ü 1-0 yendi
        BAL 12. Grup'ta Alaçamspor, sahasında Türk Metal 1963'ü 1-0 yendi