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        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği üyelerine proje eğitimi

        Havza'da sosyal, ekolojik ve ekonomik alanlarda proje hazırlamak ve uygulamak amacıyla kurulan Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) üyelerine, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:43
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        Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği üyelerine proje eğitimi
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        Havza'da sosyal, ekolojik ve ekonomik alanlarda proje hazırlamak ve uygulamak amacıyla kurulan Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) üyelerine, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verilmeye başladı.

        Dernek binasında Seyit Ahmet Dikmen tarafından 5 kişilik gruplar halinde verilen eğitimde katılımcılara proje tanımı, AB yardımları ile ilgili projenin rolü, temel belgeler ve paydaş sorumlulukları, uygun performans göstergelerinin belirlenmesinin önemi ve doğrulama kaynakları ile teorik ve pratik içerik konuları anlatılıyor.

        PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen, üyelere yönelik eğitimin 32 saatlik olduğunu söyledi.

        Türkiye ile AB arasında sürdürülmekte olan mali iş birliği ilişkileri çerçevesinde proje ve hibe sürecinin çeşitli aşamalarında görev alacak kişilere bu sürecin tanıtılmasının önem taşıdığını anlatan Dikmen, "Derneğimizin proje ekibini oluşturmak adına eğitimlerimize başlandı. İlçemize, bölgemize ve ülkemize değer katacak projeleri ortaya koymak adına bu eğitimler önemli." dedi.

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