Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın 5. gününde çeyrek final maçları yapılıyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun'da güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şampiyona 23 Aralık'ta sona erecek.

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