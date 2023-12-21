Havza Ziraat Odasından üreticilere ÇKS uyarısı Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilmeyen ancak üretim yapılan araziler için çiftçilerin tarımsal destek alabileceklerini belirtti.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilmeyen ancak üretim yapılan araziler için çiftçilerin tarımsal destek alabileceklerini belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca miras veya verasetten kaynaklı tapu temin edemeyen çiftçilerin arazide üretim yaptığı halde ÇKS'ye kayıt olmadığını, devletin verdiği tarımsal teşvik ve desteklerden yararlanamadığına dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının genelge düzenlemesi ile bu soruna son verdiğini vurgulayan Genç, "Düzenleme ile mülkiyet ve mirastan kaynaklı kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan ederek ÇKS'ye kayıt olabilecek. Bu sayede mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle tarımsal desteklerden faydalanamayan üreticiler de desteklerden yararlanabilecek." ifadesini kullandı.

Genç, 2024 yılı ÇKS kayıt süresinin 2 Ocak'ta sona ereceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"ÇKS kaydı olmayan çiftçilerimiz desteklemelerden faydalanamayacak. Çiftçilerimizin bu konuda mağduriyet yaşamamaları için ÇKS'de e-Devlet üzerinden kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor. Ziraat odalarında da ÇKS kayıtlarını güncellemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kaydını güncellemeyen çiftçilerimizin tarımsal faaliyeti durdurulacaktır. Böyle olduğu zaman çiftçilerimiz, tarımsal destek alamadıkları gibi almış oldukları tarımsal destekleri de iade etmek zorunda kalacaklar. Güncel kayıt yapıldıktan sonra e-Devlet ya da İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri aracılığıyla kayıt yapmaları gerekiyor."