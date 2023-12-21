Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 zanlının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.