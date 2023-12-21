Samsun'daki trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Oktay B. (23) idaresindeki 55 AEZ 468 plakalı hafif ticari araç ile Tunahan A. idaresindeki 55 C 6021 plakalı öğrenci servisi Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak Fen Lisesi Kavşağı'da çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Oktay B. ile öğrenci servisinde bulunan öğrenciler Merve Hira Y. (17), Yeter D. (17) ve Ecemsu Ş. (14) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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