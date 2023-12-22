Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 24 litre sahte içki, 170 litre içki yapımı malzemesi, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu nitelikli 15 sentetik ecza hapı, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Y.Ç. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Samsun'da ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu
        Samsun'da ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu
        Doğum sonrası babalarda da depresyon gözlenebiliyor
        Doğum sonrası babalarda da depresyon gözlenebiliyor
        Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 3. kez Avrupa yolunda
        Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 3. kez Avrupa yolunda
        CAS, Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağını onadı
        CAS, Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağını onadı
        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Silah zoruyla kaçırılan doktor: 7 yıldır bu anı bekliyordum
        Silah zoruyla kaçırılan doktor: 7 yıldır bu anı bekliyordum