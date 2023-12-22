Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        CAS, Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağını onadı

        FIFA'nın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a verdiği 2 dönem transfer yasağı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        CAS, Samsunspor'un 2 dönem transfer yasağını onadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIFA'nın Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a verdiği 2 dönem transfer yasağı, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onandı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, temmuz ayında FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağını içeren bir kararın kulübe iletildiği belirtildi.

        Karara CAS nezdinde itiraz edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Haksız olan transfer yasağı karşısında avukatlarımız ile CAS'a başvurmuştuk. Bu süreçte haklılığımızı ispatlamak adına İsviçre'nin en ünlü ve tecrübeli avukatlık şirketiyle anlaştık. İsviçreli avukatlarımız CAS'a gerekli başvuruları yaptı ve yetkililerle beş saatlik duruşma dahil, defalarca görüşmede bulundu. Haklı olduğumuz temel nokta, eski futbolcumuz Arvydas Novikovas ve sayın avukatı ile FIFA karar tarihinden önce karşılıklı anlaşmamızdı. FIFA davasında karşı taraf olarak nitelendirilen eski futbolcumuz ve avukatı, CAS davası ve duruşmasında yanımızda yer aldı ve tüm açıklamalarımızı destekledi ancak FIFA, tüm bu açıklamaları ve sunulan tüm delilleri görmezden gelerek CAS davasında kulübümüzün ceza alması için şiddetli şekilde savunmada bulundu. Bunun altında yatan temel neden ise ne yazık ki Türk kulüplerimizin uluslararası alanda, özellikle FIFA ve CAS davalarında kötü geçmişe sahip olmasıdır."

        - Samsunspor, kış ve yaz döneminde transfer yapamayacak

        CAS'ın beklenmedik şekilde kararı onadığının belirtildiği açıklamada, "Kulübümüz, önümüzdeki kış ve yaz transfer dönemleri dahil olmak üzere iki dönem transfer yapamayacaktır. Alınan haksız karar neticesinde FIFA yalnızca kulübümüze değil, Türk futboluna ve Türk futbol kulüplerimize ciddi darbe vurmuştur." ifadelerine yer verildi.

        Samsunspor'un çok zor şartlardan geçtiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar aktarıldı:

        "Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmadan önce, şampiyon olduğumuz senede ve sonrasında Süper Lig'de takımını fedakar şekilde nerede ve ne halde olursa olsun destekleyen büyük Samsunspor taraftarı, Samsunspor olarak Süper Lig yolunda bu zamana kadar çok zorlu şartlardan geçtik ancak hiçbir zaman pes etmedik. Belki de bugün kulüp tarihimizin en zor günlerinden birini yaşıyoruz ama birbirimize öncesinden daha çok sarılarak, birbirimizi daha çok destekleyerek hep beraber bu zorluğu aşacağız. Önümüzdeki iki dönem transfer yapamayacağız ancak bu zorlu süreçte kulübümüzün ve camiamızın bütünleşmesi noktasında kulüp başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım gereken adımları atacak ve bu hususlarda sizleri bilgilendireceğiz. Kulübümüz ve başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın sizlerden tek isteği, önceden hep yaptığınızı şimdi daha çok yapmanız ve kulübünüz ile takımınıza sahip çıkmanızdır. Sizler Samsunspor'u bizden çok sevin ve sahip çıkın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        Tartıştı, bıçakladı, inşaatın önüne attı! Katil yine yakını çıktı!
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Yeni hoca kim olacak?
        Yeni hoca kim olacak?
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Müstehcen çocuk görüntüsü!" 24 şüpheli parayla satın aldı! 19 tutuklama!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        Ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçlaması
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Silah zoruyla kaçırılan doktor: 7 yıldır bu anı bekliyordum
        Silah zoruyla kaçırılan doktor: 7 yıldır bu anı bekliyordum
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da, sahte içki üreten 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da, sahte içki üreten 2 şüpheli yakalandı
        Termespor Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi
        Termespor Birlik Beraberlik Gecesi düzenlendi
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, basın mensuplarıyla bir araya geldi