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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

        Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:23
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı
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        Samsun'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 1 ay 3 gün, "uyuşturucu kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 23 kişi yakalandı.

        Bu kişilerin üzerinde 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile 25 kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Yakalananlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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