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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 3. kez Samsun'a geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, bu yıl 3. kez Samsun'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:01
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 3. kez Samsun'a geldi
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        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, bu yıl 3. kez Samsun'a geldi.

        Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 790 yolcu ile 420 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

        İşlemleri tamamlanan turistler, daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

        Geminin akşam Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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