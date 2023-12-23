"Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 3. kez Samsun'a geldi Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, bu yıl 3. kez Samsun'a geldi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri, bu yıl 3. kez Samsun'a geldi.

Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 790 yolcu ile 420 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistler, daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Geminin akşam Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.