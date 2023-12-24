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        Havza'da 63 ünite kan bağışı toplandı

        Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 63 ünite kan bağışı toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:38
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        Havza'da 63 ünite kan bağışı toplandı
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        Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 63 ünite kan bağışı toplandı.

        Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kevser Camisi önüne konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 63 ünite kan bağışı alındı.

        Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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