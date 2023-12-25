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        Samsunlu kadınlar kışlık yufkalarını imece usulü hazırladı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kışlık yufkalarını yardımlaşarak hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:03
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        Samsunlu kadınlar kışlık yufkalarını imece usulü hazırladı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araya gelen kadınlar, kışlık yufkalarını yardımlaşarak hazırlıyor.

        Çınarlık köyünde kadınlar kış aylarında börek yapımında kullanılan yufkaları hazırlamak için yoğun emek veriyor.

        Bir evin bahçesinde ateş yakan sekiz kadından bir kısmı hamuru yoğurup hazırlarken, bir kısmı yufka açma diğer bir kısmı da sacda pişirme işlemini yapıyor.

        Soğuyan yufkalar daha sonra poşetlenerek muhafaza ediliyor.

        Yufka açan Pembe Diken, komşularıyla toplandıklarını ve bir günde el birliği ile yaklaşık 700 yufka açtıklarını söyledi.

        Bir günde bir evin yufka ihtiyacını karşıladıklarını ve sonraki gün başka bir ev için yufka açtıklarını dile getiren Diken, "Tüketeceğimiz zaman yufkaları sakladığımız yerden çıkararak tek tek ıslatıp tavaya koyuyoruz. İçine genellikle çökelek, kıyma, patates, fındık ve kestane gibi malzemeler ekleyerek börek hazırlıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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