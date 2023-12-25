Samsun'da 2 ayrı noktada yaşanan trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki ayrı noktada yaşanan trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Orhan G. yönetimindeki 60 ABJ 122 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Duayev Bulvarı'nda, İsrafil T'nin kullandığı 55 JM 126 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Araç içerisinde sıkışan İsrafil T'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler hastaneye sevk edildi.

- Kazaya karışan otomobili taşıyan kurtarıcı aynı bulvarda kaza yaptı

Kazada hasar gören araçlardan birisini 16 CSD 50 plakalı kurtarıcı aracına yükleyen Fatih N. yediemin otoparkına giderken Uğur A. idaresindeki 55 D 4590 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Sevgi K. yaralandı.

Yaralı kadın ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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