Bafra'da 600 öğrenciye ücretsiz kurs veriliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde öğrencilere çeşitli branşlarda ücretsiz kurs veriliyor.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, çeşitli dallarda usta öğreticiler tarafından öğrencilere verilen kurslar devam ediyor.

Hafta içi her gün 600 öğrenciye hizmet veren merkezde alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz piyano, keman, resim, gitar, drama, tiyatro ve ses eğitimi veriliyor.

Belediye Başkanı Hamit, Bafra'da kültür ve sanatın gelişmesi, çocuk ve gençlerin her alanda kendilerini gösterebilmeleri için verilen kursları önemsediklerini belirterek, "Uzman eğitimcilerimiz sayesinde birbirinden yetenekli evlatlarımızı geleceğe hazırlıyoruz. İlçemizde eğitimden spora, sanata her aktiviteyi destekliyor, ilçemizi daha da geliştirmek, kültür ve sanatla besleyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.