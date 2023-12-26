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        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 24 saat içinde 51 aranan şahsı yakaladı

        Samsun'da 24 saat içinde, polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:07
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 24 saat içinde 51 aranan şahsı yakaladı
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        Samsun'da 24 saat içinde, polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 51 kişiyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmayarak her 28 dakikada bir aranan şahsı yakalayarak, 49 olan günlük yakalama rekorunu 51'e çıkardı.

        Ekiplerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay, uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay, uyuşturucu kullanmaktan 11 yıl 9 ay, uyuşturucu kullanmaktan 6 yıl 10 ay, silahla tehditten 2 yıl 1 ay, dolandırıcılıktan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların da aralarında bulunduğu 51 kişi yakaladı.

        Operasyonlarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 21 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

        Hükümlüler işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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