Çarşamba'da çatı yangını hasara neden oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde bir binanın çatısından alev çıktığını görenler, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

İlk incelemelere göre yangının, bacadan çıktığı belirtildi.

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