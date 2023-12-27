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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:39
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ilçesinde şüphelendikleri motosikletli H.İ.A. ve F.B. ile yaya Y.K'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler H.İ.A, F.B. ve Y.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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