Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesinde şüphelendikleri motosikletli H.İ.A. ve F.B. ile yaya Y.K'yi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler H.İ.A, F.B. ve Y.K. gözaltına alındı.

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