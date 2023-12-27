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        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:43 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:55
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        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D'nin (33) Koruluk Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

        Yapılan operasyonla firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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