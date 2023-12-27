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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:49
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        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, uyuşturucu nitelikli 608 sentetik ecza hapı, 14,2 gram esrar, 16,19 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarar aparatlar, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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