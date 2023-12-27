Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde O.K. ile F.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine O.K, üzerinde bulunan bıçakla F.K'yi yaralayıp kaçtı.

        F.K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        O.K. ise güvenlik güçlerince Üçköprü Mahallesi'nde bir otomobilde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri denetlendi
        Havza'da yılbaşı öncesi içki satışı yapan iş yerleri denetlendi
        Samsun'da tramvayda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı da diploma da...
        Samsun'da tramvayda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı da diploma da...
        Samsun'da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı