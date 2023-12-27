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        Samsun'da trafik denetimlerinde 26 sürücüye ceza kesildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:54
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        Samsun'da trafik denetimlerinde 26 sürücüye ceza kesildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde emniyet kemeri, takograf, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu, telefon ile konuşma, cam filmleri, ışık ihlali, okul servis taşıtları, yolcu otobüs firmaları ve belge denetimi yaptı.

        Kazaların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 267 araç ve sürücüleri kontrol edildi.

        Denetimde 26 araç sürücüsüne kurallara uymadıkları için toplam 32 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Trafik ekiplerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, kazaları en aza indirmek için kontrollere devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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