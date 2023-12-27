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        Havza'da yöresel yemeklerin ön plana çıkartılması için yapılabilecekler değerlendirildi

        Havza Kaymakamlığı ile Belediye iş birliğinde gastronomi toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:38
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        Havza'da yöresel yemeklerin ön plana çıkartılması için yapılabilecekler değerlendirildi
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        Havza Kaymakamlığı ile Belediye iş birliğinde gastronomi toplantısı gerçekleştirildi.

        Havza Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda ilçeye özgü yöresel yemeklerin ön plana çıkartılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda ayrıca, ilçeye özgü gastronomi zenginliğinin ekonomik olarak ilçe dinamiğine etki etmesi ile ön plana çıkan ana ürünlerin belirlenerek bu alanda üretim ve reklam çalışmalarına ağırlık verilmesi değerlendirildi.

        Kaz tiridinin yılın her döneminde tüketilebilmesi için çalışmaları yapılması, şeker pancarı pekmezinin üretimi için üretim merkezleri oluşturulup ilçede üretimin artırılması konusunda planlama yapıldı.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, ilçede yöresel ürün üretimi yapan kadın kooperatifinin desteklenmesinin ve yöresel ürünlerin tanıtımının yapılarak ekonomiye kazandırılması önemli olduğunu söyledi.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yöresel ürünlerin ilçeye ekonomik katkısını ve geliri artırmak için ilçedeki işletmelere her türlü desteği verdiklerini dile getirerek, "Yapılan projeler ile bu konuda ilçede büyük adımlar atmaktayız. Yöresel ürünlerin satış ağını geliştirmek için yapılan Kapalı Yöresel Ürün Pazarı bu konuda etkin rol oynayacak. Çalışmalarına başlanan Kılavuz mesire alanında yapılacak sosyal tesis de yöresel ürünlerin halka sunulacağı bir alan olacak." dedi.

        Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ndokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Özgür Atala, Havza 1919 İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifi kurucu başkanı Şerife Döndür Acar ile iş İnsanı Niyazi Kesim de katıldı.

        Katılımcılar, daha sonra kaplıcalar bölgesi, Atatürk Evi ve Havza 1919 İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

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