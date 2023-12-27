Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılan Y.Ş'nin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 137 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alının şüpheli işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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