Samsun'da bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta bir ikamette akraba oldukları öğrenilen S.A. (22) ile E.K. henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

Dışarı taşan olayda şüpheli E.K, S.A'yı göğsünden ve sırtından bıçakla ağır yaraladı. Zanlı kavgayı ayırmak isteyen baba H.A'yı (63) da elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan S.A. hastanedeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.K, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliğine giderek teslim oldu.