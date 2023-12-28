Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan kesinleşmiş 4 ay hapis cezası bulunan A.C. (31), "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Z.K. (40), "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. (33) ve "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.Y'yi (31) saklandıkları adreste yakaladı.
Dört firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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