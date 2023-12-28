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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:07
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 4 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan kesinleşmiş 4 ay hapis cezası bulunan A.C. (31), "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Z.K. (40), "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K. (33) ve "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.Y'yi (31) saklandıkları adreste yakaladı.

        Dört firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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