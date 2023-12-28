Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2023 faaliyetleri değerlendirildi

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2023 faaliyetleri değerlendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda, il ve ilçe müdürlüklerinin 2023 yılı faaliyetleri, Bakanlık, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP kaynaklarıyla hayata geçirilen projeler ile gelecek yıl için planlanan projeler ve Samsun İli Tarımsal Üretim Planlanması kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Sağlam, toplantıda yaptığı konuşmada, Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretim planlanması konusunda Bakanlığa yetki verildiğini belirtti.

        Tarımsal üretim planlanması ile ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek arz fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesinin sağlanacağını anlatan Sağlam, bu kapsamda Samsun'da 2024-2026 yılları hayvansal ve su ürünleri üretim planlarının hazırlanarak Bakanlığa gönderildiğini, bitkisel üretim planı hazırlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

        Sağlam, "Hedefimiz kırsaldan kente göçü önlemek, hatta tersine çevirmek suretiyle insanları doğduğu yerde doyurmaktır. 2023 yılı kurumsal hedeflerimiz anlamında başarılı bir yıl olmuştur. Kurum olarak büyük özveri ve uyum içinde çalışarak, çiftçiye götürülen hizmette hiçbir aksama yaşanmasına fırsat vermeyen ilçe ve şube müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Prag'daki üniversite saldırganının önceki cinayetleri kesinleşti
        Prag'daki üniversite saldırganının önceki cinayetleri kesinleşti
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!

        Benzer Haberler

        Eniştesi tarafından öldürüldü
        Eniştesi tarafından öldürüldü
        Çiftçilere tarla fareleriyle mücadele uyarısı
        Çiftçilere tarla fareleriyle mücadele uyarısı
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da bıçaklı kavgada babayı yaralayıp oğlunu öldüren za...
        GÜNCELLEME 2 - Samsun'da bıçaklı kavgada babayı yaralayıp oğlunu öldüren za...
        Yakakent Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
        Yakakent Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
        Yakakent'te Filistin'e destek için hayır çarşısı düzenlenecek
        Yakakent'te Filistin'e destek için hayır çarşısı düzenlenecek
        Samsun'da otobüs, direk ile ağaca çarptı; 2 yaralı
        Samsun'da otobüs, direk ile ağaca çarptı; 2 yaralı