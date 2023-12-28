Samsun'da sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 1599 litre sahte içki, 13 bin 50 etli alkol üretmeye yaratan kit ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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