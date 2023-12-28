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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:53 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:53
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada 1599 litre sahte içki, 13 bin 50 etli alkol üretmeye yaratan kit ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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